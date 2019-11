«Vorrei prendere un caffè», poi arriva la mazzetta: le immagini riprendono tutto | VIDEO

Io mi farei volentieri un altro caffè con te, magari la prossima volta ci facciamo anche un cappuccino». Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Ancona, che indagano sul Comune di Ancona, era una conversazione in codice per parlare degli affari che legavano il cartello di imprenditori amici del Comune con il dirigente anconetano, presunto corrotto. Poi, sempre nel video, si vede l’imprenditore consegnare al dipendente un regalo: una telecamera Osmo, videocamera di nuova generazione capace di regolare con precisione i movimenti della in tempo reale per creare riprese fluide ed eliminare i tremolii.