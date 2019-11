Terremoto al Comune di Ancona, corruzione e clientelismo: serie di arresti e indagati

ANCONA - Blitz questa mattina da parte della Squadra Mobile, congiuntamente alla sezione di Polizia Giudiziaria della polizia municipale, all'interno del Comune di Ancona in via XXIV Maggio. Gli agenti hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un dipendente pubblico e di 4 imprenditori del settore edilizia, tutti ritenuti responsabili di corruzione aggravata.

L'indagine

L'attività investigativa della polizia è iniziata nell'autunno del 2018 ed ha visto come principale "protagonista" il pubblico ufficiale del Comune di Ancona. Dal quadro indiziario è emerso come l'uomo non rispettasse il principio di rotazione degli inviti e delle assegnazioni dei lavori, liquidando il compenso in modo diretto e sistematico sempre alla stessa rosa di ditte amiche, comprese in un vero e proprio "cartello". Secondo gli investigatori sono stati molteplici i lavori, in gran parte mai eseguiti, assegnati in modo illecito e costati molto meno rispetto al denaro pubblico erogato per la loro realizzazione. Nel corso delle indagini sono emersi altre irregolarità che hanno coinvolto 30 persone, indagate a vario titolo per abuso d'ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, turbata libertà degli incanti ed in materia ambientale, truffa aggravata ai danni dello stato e rifiuto di atti d'ufficio. Sono tuttora in corso perquisizioni a carico di parte degli indagati implicati a vario titolo nella vicenda giudiziaria.

IL BLITZ DELLA POLIZIA