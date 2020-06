Un tesoro nascosto nel mocassino, mezz'etto di cocaina: camionista in manette

I carabinieri del Radiomobile del Norm di Ancona hanno arrestato in flagranza per detenzione di cocaina un 65enne residente a Montemarciano, di origine campana. L’operazione è avvenuta sabato scorso nel corso di un controllo alla circolazione stradale al casello di Ancona Nord. Attorno alle 15 i militari hanno fermato un furgone Iveco: il conducente è apparso subito nervoso, così i carabinieri, insospettiti, hanno voluto perquisire a fondo il veicolo, considerati anche i precedenti dell’uomo: sotto il poggiapiedi del lato passeggero hanno trovato, all’interno di una busta del supermercato, un mocassino nero in cui era nascosto mezz’etto di cocaina in pietra purissima (54,5 grammi per la precisione): un quantitativo considerevole che, opportunamente tagliato, avrebbe garantito un ingente provento nello spaccio al dettaglio.

Nel marsupio dell’uomo, invece, sono stati trovati 3750 euro (27 banconote da 100 e 21 banconote da 50 euro) mentre nel portafoglio del camionista c’erano 250 euro. Sempre all’interno del marsupio è stato trovato anche un cellulare. Tutto il materiale è stato sequestrato. La perquisizione del furgone, che trasportava materiale e attrezzature edili, è stata approfondita con l’ausilio del cane antidroga “One”, ma ha dato esito negativo. La droga sarà inviata al laboratorio per le analisi tecniche: avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Il 65enne è stato arrestato e collocato ai domiciliari in attesa della convalida. L’operazione condotta dalla Compagnia di Ancona ha sferrato un duro colpo alla piazza di spaccio dorica, con un considerevole sequestro di droga ritenuta tra le più diffuse e letali.

