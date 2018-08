Trovato con arnesi da scasso sei anni fa, in carcere un ricercato

Ricercato scovato e arrestato dai carabinieri. Doveva andare in carcere a scontare una pena di otto mesi di reclusione ma risultava irreperibile. Nessuno gliela aveva mai notificata finché i carabinieri di Loreto non lo hanno pizzicato mentre si aggirava nel parcheggio del centro commerciale Oasi, di via Pizzardeto. L’uomo, un 31enne di Morro d’Alba, nel 2012 era stato denunciato per possesso di arnesi da scasso.

La giustizia, pur lasciandolo a piede libero, negli anni aveva esaurito il suo corso con l’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello che a fine luglio aveva emesso un decreto di carcerazione. Fermato dalla pattuglia, l’uomo è stato portato in caserma. Una volta lì gli è stata notificata l’ordinanza. Dovrà scontare otto mesi di reclusione nel carcere di Montacuto.