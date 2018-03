A zonzo nonostante l’espulsione, nuovo arresto per l’abitué del rientro illegale 

Non doveva trovarsi In Italia perché era già stato espulso nel 2016, invece si godeva la domanica a spasso con la moglie per le vie di Castelfidardo. Una storia già vista dai carabinieri fidardensi, guidati dal comandante Domenico Grossi, che per la seconda volta in due anni lo hanno sorpreso, identificato e arrestato durante un normale servizio di controllo del territorio. Il 54enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, è infatti un abitué del rientro illegale. Già espulso a marzo del 2016 non abrebbe potuto rimettere piede in Italia fino al 2021 invece nel settembre dello stesso anno era di nuovo a zonzo per Castelfidardo. Per lui sono scattate di nuovo le manette.