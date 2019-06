Litiga con il ristoratore poi se la prende con i carabinieri: arrestato in piena movida

Nella notte tra domenica e lunedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia hanno arrestato un 35enne senigalliese, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di minaccia, oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, fortemente ubriaco, si trovava al Foro Annonario quando ha iniziato a litigare con un ristoratore per futili motivi. I presenti hanno contattato subito i carabinieri, all’arrivo dei militari l’uomo ha cominciato ad apostrofarli fino ad arrivare a vere e proprie minacce. Per evitare l’accompagnamento in caserma li ha anche spintonati e strattonati. Arrestato, il 35 enne è stato portato lunedì mattina in Tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto sottoponendolo all’obbligo di presentazione quotidiana in caserma.