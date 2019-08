La banda dello spray senza scrupoli, rapinato anche un ragazzo mentre soccorreva feriti

Sono stati capaci di derubare anche un ragazzo che stava aiutando un coetaneo ferito, caduto a terra sotto i colpi dell’orda, in fuga dalla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Nessuna pietà, neppure per chi stava tentando di aiutare un amico a mettersi in salvo dal terrore e dalla morte. Dunque quella tragica notte, tra il 7 e l’8 dicembre scorso, non hanno avuto alcuno scrupolo i 6 della banda modenese dello spray.

E’ uno dei retroscena emersi questa mattina in occasione della conferenza stampa tenutasi alla Procura di Ancona, dove sono stati resi noti i dettagli dell’arresto di 6 persone. Sei ragazzi, tutti di Modena e di età compresa tra i 19 e i 22 anni, accusati di aver innescato il panico dentro la discoteca anconetana dalla quale non sono mai uscite vive 6 persone. Sono tutti in carcere con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con stappo e rapine, omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di furti e rapine. Poi c’è il titolare di un Compro Oro di Modena di 65 anni, accusato di aver fatto parte dell’associazione per delinquere, in qualità di ricettatore della merce rubata in queste occasioni.

CORINALDO COME TORINO, RAPINE IN TUTTA ITALIA CON LO SPRAY: LE BANDE SI SPARTIVANO I TERRITORI

BANDA DELLO SPRAY SENZA SCRUPOLI, RAPINATO ANCHE CHI AIUTAVA I FERITI