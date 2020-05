Spaccio di droga dalla Valmusone al maceratese, arrestati 4 uomini

Dalla Valmusone fino a Recanati, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno seguito un gruppo di persone sospette che, per le vie dalla cittadina maceratese, si scambiavano un pacco in cambio di denaro, per poi allontanarsi ognuno per la propria strada con auto diverse. Così, con un’azione combinata, i miliari hanno fermato: un albanese 32enne, alla guida di un’Alfa Giulietta, con 300 grammi di cocaina sul sedile anteriore e che, a casa, 10.450 euro in contanti e un’agenda con appunti relativi all’attività illecita; un albanese 36enne, alla guida di una Peugeot 406, dove, sotto il tappetino del passeggero, c’era una busta di plastica con 10mila in banconote di vario taglio.

Sono poi scattate le perquisizioni domiciliari per un italiano 37enne, giunto sul posto alla guida di una Mini Cooper, a cui hanno sequestrato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi e un 45enne albanese, trovato con attrezzatura per il taglio della droga. Sono stati tutti arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e ora sono nel carcere di Montacuto.