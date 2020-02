Spaccio di droga nelle campagne della Valmusone, i carabinieri arrestano 3 persone

Nella tarda giornata di ieri e stanotte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Osimo, guidati dal tenente Luciano Almiento, hanno eseguito tre misure cautelari, di cui due in carcere ed una ai domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ l’esito di un’operazione che ha portato in carcere 2 albanesi di 36 e 40 anni, di cui uno irregolare. Ai domiciliari un 27enne italiano residente ad Osimo.

Stando a quanto ricostruito dal pm di Ancona Valentina Bavai, dal marzo al novembre 2019, i 3 avrebbero gestito un mercato di spaccio nella zona di Camerano, Numana, Castelfidardo e Osimo. I militari avevano già denunciato e arrestato piccoli spacciatori, scoprendo come i 3 fossero al di sopra e si muovessero tramite un collaudato sistema di smistamento delle richieste basato sull’utilizzo di telefonini di “servizio” con sim intestate a fantomatiche ed inesistenti persone e solo a mezzo di scambi di sms. Sono così scattati pedinamenti e osservazioni, accertando come gli indagati smerciassero cocaina, da nascondere in anfratti, case rurali in disuso e arbusti di strade isolate come nascondigli. Lo spaccio avveniva nelle strade delle campagne sull’asse Camerano-Numana-Castelfidardo-Osimo, a tutte le ore del giorno, al costo di 90 euro al grammo di cocaina. Gli incontri con i consumatori, venivano prefissati dagli spacciatori in luogo convenzionalmente denominati con generi di animali: lepre, volpe, rana. Da qui il nome dell’operazione “Fox”.

La clientela era composta da uomini e donne, che giungevano nella riviera del Conero da diversi comuni sia dell’anconetano che del maceratese. Secondo gli inquirenti, sono state ricostruite oltre 300 cessioni di stupefacenti, che avrebbero fruttato poco più di 60mila euro.