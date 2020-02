Droga nella Valmusone, operazione Fox atto 2°: altri 3 arresti e spuntano 2 agende

Ieri notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, guidati dal tenente Luciano Almiento, hanno arrestato in flagranza di reato altri due cittadini di nazionalità albanese di 35 e 22 anni, con l’accusa di spaccio di cocaina e detenzione di sostanze stupefacenti. E’ il secondo atto dell’operazione “Fox”, di giorni fa, quando gli stessi militari osimani avevano fermato altri 2 albanesi e un italiano.

Sono scattate le prime manette ieri pomeriggio dopo aver notato un’Audi di colore nero con due persone sospette a bordo nei pressi della stazione ferroviaria. Gli investigatori hanno pedinato la macchina fino alle campagne di Trecastelli, dovei sospetti si sono fermati per avvicinarsi ad un rovo e poi allontanarsi. Secondo quanto ricostruito dai militari, è poi arrivata una seconda auto per prendere nel rovo qualcosa che i primi avevano lasciato. Poi l’incontro con una terza persona per cedere la droga, in questo caso 1 grammo di cocaina, e così è scattato il blitz.

Nel nascondiglio è stato trovato un barattolo sottovuoto con riso e 13 confezioni di cocaina per un peso di 65 grammi, insieme ad un ovetto con altre cinque confezioni di cocaina per un peso di 5 grammi. A seguito di perquisizioni è stato anche trovato poi materiale atto alla pesatura e confezionamento delle dosi. Ma soprattutto 2 agende contenente appunti manoscritti di cifre e nominativi di persone. Per i carabinieri non ci sono dubbi che quelle siano le partite vendute e i nomi di fornitori e clienti. Tutto nelle mani degli inquirenti osimani che ora sono al lavoro per ricostruire il più possibile la rete di spaccio.