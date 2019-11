Doveva stare ai domiciliari, sorpresa a spasso vicino al Tribunale: denunciata

I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato una 33enne rumena, già sottoposta alla detenzione domiciliare, sorpresa nei pressi del Tribunale senza autorizzazione. La donna, che doveva trovarsi in casa come disposto dal Magistrato di Sorveglianza, era invece a spasso in pieno centro storico. Dovrà rispondere dell'accusa di evasione.