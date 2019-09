Colto sul fatto mentre spaccia droga in auto, arrestato

Colto sul fatto mentre spaccia in centro, arrestato un 34enne anconetano. I fatti sono avvenuti ieri quando i poliziotti della squadra Volanti hanno notato dei movimenti sospetti intorno ad una macchina in via Marchetti. In auto un uomo noto alle forze dell’ordine che tentava di nascondere 2 dosi di cocaina dopo averne cedute altre due ad un cliente.

Scattata la perquisizione a casa, i poliziotti hanno trovato altri 10 grammi e 180 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato con l’obbligo di presentazione giornaliera alla Questura.