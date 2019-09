Seduce l’anziano, lui non riesce a pagare gli incontri: arrestata per estorsione

I Carabinieri della Compagnia di Senigallia in collaborazione con i militari della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato una 41enne rom con l’accusa di estorsione ai danni di un anziano di Montemarciano. Il blitz è scattato in un bar al centro di Falconara Marittima. I Carabinieri in appostamento, travestiti da operai stradali, hanno bloccato la donna subito dopo che aveva intascato il denaro che l’anziano era stato costretto a consegnare dietro intimidazioni e minacce.

Estorsore e vittima si erano conosciuti per caso nel mese di ottobre dell’anno scorso, nei pressi di una bancarella al mercato rionale di Falconara Marittima dove l’83enne, vedovo, si era recato per fare la spesa. La donna, avendo capito che lui era solo, lo aveva adescato proponendogli di stringere un’amicizia “particolare” con lei. Da quel giorno i due avevano iniziato a vedersi frequentemente. Ovviamente la donna, ad ogni incontro, per la compagnia offerta, chiedeva una ricompensa in piccole somme di denaro in prestito, mai restituite, o qualche regalino. L’anziano, che vive di semplice pensione, dopo un po’ di tempo, si è reso conto che quell’amicizia era a caro prezzo e non poteva più andare avanti così. A quel punto la donna, indispettita per la drastica decisione, ha preteso gli incontri anche al solo fine di ottenere i piccoli prestiti di denaro che comunque non ha mai restituito. Quando l’anziano si è opposto, tentando di farle capire di non essere in grado di far fronte alle continue richieste di denaro, la rom ha fatto intervenire un uomo, presentandolo come suo fratello, che lo avrebbe minacciato di gravi conseguenze alla sua incolumità personale se non l’avesse accontentata. Dopo alcune settimane, nelle quali è stato costretto dietro le intimidazioni a consegnare il denaro, il pensionato si è rivolto alla Caserma di Montemarciano raccontando quello che gli stava capitando.

I Carabinieri hanno atteso la successiva richiesta di denaro da parte della donna e si sono appostati nel bar indicato come luogo dell’incontro. Vestiti con la tuta arancione da operaio non hanno destato sospetti. Quando l’anziano ha consegnato alla donna 200 euro, le cui banconote erano state precedentemente fotografate, è scattata l’operazione. L’aguzzina è stata bloccata mentre metteva nella sua borsa la tangente appena ricevuta. L’anziano ha riferito di aver consegnato alla 41enne, dal momento della loro conoscenza, anche in modiche cifre, la somma complessiva di oltre 3.000 euro.