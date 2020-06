Spacciava droga al distributore di benzina, arrestata donna di 37 anni

Spacciava droga al distributore di benzina di Campocavallo di Osimo, arrestata donna di 37 anni che ora si trova in carcere. E’ stata colta sul fatto ieri sera mentre, a bordo di un’Audi A3, consegnava 2 grammi di cocaina ad un cliente. All’arrivo di carabinieri di Osimo, le hanno trovato 0,13 grammi di cocaina sul sedile e 110 euro in contanti nel vano porta oggetti che, per i militari, sono il frutto dello spaccio.

A casa poi nascondeva altra sostanza in un involucro di cellophane nascosto nella paletta per raccogliere la spazzatura e 2 bilancini di precisione. Sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova nel carcere femminile di Pesaro.