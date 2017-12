Promessa mantenuta, inaugurata la nuova fabbrica della Tod's

Ieri mattina (mercoledì) ad Arquata del Tronto è stato inaugurato il nuovo stabilimento della Tod's per aiutare uno dei centri maggiormente colpiti dal sisma. Presenti il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Diego e Andrea Della Valle, il Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il sindaco Aleandro Petrucci e altre autorita' del territorio.

«E' un simbolo straordinario la realizzazione dello stabilimento - ha detto Gentiloni- dandoci una carica di ottimismo perchè si riparte dal lavoro. Si puo' investire su questi territori solo se c'è un clima di cooperazione. La giornata di oggi è motivo di grandissima soddisfazione perché le scarpe che si faranno qui e andranno nel mondo non avranno solo il marchio Tod'sma anche quello di Arquata. Con la fabbrica il territorio ferito dal terremoto diventa nuovamente attrattivo dal punto di vista industriale e occupazionale». «Questa fabbrica - ha sottolineato Diego Della Valle - è l'esempio tangibile che insieme alle istituzioni quando si vogliono fare le cose le si fanno. A regime occuperà 100 persone, tutti giovani e per noi rappresenta un segnale forte per questo territorio». L'imprenditore marchigiano ha concluso che inviterà «altri imprenditori ad investire su questo territorio».

«E' una grandissima giornata per Arquata e per le Marche - ha spiegato Ceriscioli - e come aveva promesso la famiglia Della Valle lo stabilimento parte prima della fine dell'anno con persone del posto di grandissima qualità. Un'azienda marchigiana che investe sul proprio territorio e che nel momento più difficile riesce a dare il segnale piu' forte attraverso il lavoro. La prima ricostruzione parte proprio dal lavoro per far ripartire le famiglie e auspichiamo che questo esempio venga imitato e replicato da altri imprenditori per dare speranza e incoraggiamento ai nostri cittadini».

La Regione Marche per la mitigazione idraulica del fiume Tronto che scorre in prossimità del nuovo stabilimento ha stanziato fondi pari a 396mila euro. Grazie a queste somme si è potuta realizzare la struttura. Lo stabilimento di 2mila metri quadrati per la produzione di scarpe e' il risultato di un investimento di circa 10 milioni di euro e quasi un anno di lavoro.