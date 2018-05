Casse di inneschi per fabbricare cartucce, blitz degli artificieri in un magazzino

Oltre 70 casse di inneschi inattivi per la fabbricazione di cartucce. Blitz (GUARDA IL VIDEO) della Squadra Mobile di Ancona e Macerata in un ex magazzino e deposito. Gli agenti, con l'ausilio di un'unità artificieri in servizio presso la Questura dorica, dei vigili del fuoco e del personale dell'Arpam ha setacciato palmo a palmo la struttura trovando oltre agli inneschi anche alcuni fusti di materiale utilizzato dalla fabbrica sul quale sono ora in corso gli accertamenti merceologici per capire di cosa si tratti.

A seguito del blitz l'Autorità Giudiziaria di Macerata ha disposto il sequestro di tutto il materiale ritrovato che è stato poi portato nei locali messi a disposizioni della Polizia di Stato. Le indagini ora dovranno far luce sulla titolarità della merce all'interno della struttura.

