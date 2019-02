Coltelli e pugnali nascosti in casa, blitz della Polizia: scatta la denuncia

ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona nella notte tra martedì e mercoledì hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa di un uomo di Torre del Greco trovando 12 tra coltelli serramanico, pugnali e armi simili.

Tutto era iniziato a novembre 2018, quando una volante della Questura dorica era intervenuta in una rissa in un locale della Baraccola identificando il destinatario della perquisizione e il proprietario del locale dove era avvenuta la violenta lite. Sul luogo era sequestrato un coltello a serramanico di 23 cm riconducibile all'indagato, che, nell’occasione, aveva riportato ferite e traumi conseguenti alla lite e denunciato anche per possesso ingiustificato dell’arma. Gli investigatori erano convinti che presso la propria dimora l’uomo potesse detenere anche altre armi da taglio, simili a quella sequestrata nel novembre 2018. All’esito dell’attività di Polizia Giudiziaria, il l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria in merito ai reati di omessa denuncia della detenzione di armi che avrebbe dovuto segnalare all’Autorità di Pubblica Sicurezza mentre le armi sono state sottoposte a sequestro penale e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.