Fa un incidente e abbandona l'auto, gli trovano armi e viene arrestato

Dopo aver avuto un incidente stradale a Polverigi aveva abbandonato l'auto e se ne era tornato a casa. Peccato che nell'abitacolo i carabinieri gli abbiano trovato 23 cartucce da caccia e, per approfondire, gli siano andati a casa dove sono stati scoperti due fucili da caccia non denunciati. È scattato l'arresto per un anconetano di 43 anni.

L'uomo aveva altre armi, tutte regolarmente denunciate. Tra queste però c'erano anche un fucile automatico Beretta calibro 12 con la matricola abrasa e un fucile calibro 8 più tre cartecce a palla. Le armi e munizioni, sottoposte a sequestro, saranno oggetto di ulteriori accertamenti.