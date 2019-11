Celebrata la "Virgo Fidelis" patrona dell'Arma dei Carabinieri

Ieri 17 novembre 2019, dalle ore 11:00, in Loreto, è stato organizzato il raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la celebrazione della “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei Carabinieri. Alla manifestazione hanno preso parte le Sezioni ANC delle regioni Marche, Lazio, Umbria, ed Emilia Romagna, i Sindaci di Loreto, Matelica e Civitanova Marche, rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia ed i Carabinieri della Compagnia di Osimo. Sono state schierate, altresì, quattro pattuglie a cavallo del 4^ Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma.

L’Ispettore Regionale Marche, Generale di Brigata Titobaldo Honorati, accompagnato dall’Assessore al turismo di Loreto Fausto Pirchio e dal Comandante Provinciale Carabinieri di Ancona Colonnello Cristian Carrozza, ha deposto una corona d’alloro ai “Caduti” in Piazza Garibaldi. La S. Messa è stata celebrata presso la basilica inferiore della Santa Casa.