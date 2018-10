Una cinquantina di cittadini di Falconara si sono radunati in un presidio spontaneo e pacifico prima davanti alla stazione ferroviaria poi in piazza Mazzini. Le dita sono puntate contro il servizio di segnalazione dei cattivi odori ritenuto inefficiente. I manifestanti dicono di respirare cattivi odori, simili a idrocarburi, per buona parte dei giorni della settimana e ai carabinieri sono state presentate nuove denunce dopo i fatti dello scorso aprile. Abbiamo raccolto le loro voci.