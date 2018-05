Potenziare aree boschive, in arrivo milioni di euro dalla Regione

La Regione Marche destinerà altri 3,4 milioni di euro per valorizzare il potenziale economico delle aree boschive. I fondi sono quelli della riprogrammazione del Psr (Programma di sviluppo rurale), a seguito dell’assegnazione dei 159,2 milioni aggiuntivi per le aree colpite dal sisma.

La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità con cui verrà emanato il nuovo bando che sosterrà gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali. “Il rilancio dell’entroterra necessita di aiuti alle attività produttive locali che si basano sulle pratiche agricole, zootecniche e boschive - afferma la vice presidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura – La filiera del legno rappresenta una valida opportunità di reddito che incentiviamo con le risorse europee disponibili”. Il bando, in particolare, sosterrà gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali, puntando a rafforzare le imprese del settore. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, favorendo competitività e innovazione nel rispetto dell’equilibrio ambientale.