Appicca il fuoco per smaltire i rifiuti di casa, denunciato dalla Forestale

Un uomo residente ad Arcevia è stato denunciato per aver bruciato dei rifiuti a terra. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali di Arcevia e Sassoferrato che sono intervenuti in località San Giovanni Battista trovando in un terreno privato un cumulo di rifiuti abbandonati, di volume pari a circa 10 metri cubi, composti da mobili, porte, tubi in plastica ed altro materiale edile e vegetale. A poca distanza dal cumulo, rinvenivano un’area di circa 20 metri quadrati dove era ancora in corso un rogo di rifiuti dello stesso tipo.

Dalle indagini è emerso che il responsabile era il marito della proprietaria del terreno. L'uomo è stato denunciato. Sembra inoltre che lo stesso, nei giorni precedenti, si sia disfatto di altri rifiuti sempre nello stesso modo. Una condotta che, dal 2013, dopo i fatti legati alla Terra dei Fuochi, è un reato molto grave che prevede pene pesanti che vanno da 2 a 5 anni di reclusione.