Due nuove stelle tra gli arbitri, per Antonio e Fabrizio arriva la promozione in Lega Pro

Al termine di ogni stagione sportiva, l’AIA (l’Associazione Italiana Arbitri) pubblica la lista degli Arbitri e Assistenti che saranno impegnati nei vari campionati di calcio, dalla serie A fino alla D, sancendo di fatto promozioni, conferme e dismissioni. La sezione di Ancona, grazie allo sforzo dei presidenti Davide Sabbatini prima e del suo successore Angelo Galante, ha stabilito a Senigallia un polo di allenamento sezionale che permette ad una trentina di Arbitri ed Assistenti di allenarsi e togliersi molte soddisfazioni.



Da molti anni gli Arbitri senigalliesi sono impegnati non solo nei massimi campionati regionali, come l’Arbitro Matteo Bottin e l’Assistente Mattia Piccinini (insieme hanno arbitrato il derby di Senigallia), ma anche nei campionati nazionali, come l’Assistente Antonio Marco Vitale e Fabrizio Ricciardi, e professionistici come nel caso dell’ArbitroMarco Rossetti. Quest’anno però, è una stagione storica. Dopo anni di lavoro e impegno i due Assistenti senigalliesi Antonio Marco Vitale e Fabrizio Ricciardi della sezione AIA di Ancona hanno raggiunto il prestigioso traguardo della promozione in serie C, centrando l’obiettivo al termine di una stagione strepitosa nella quale hanno condiviso molte gare di cartello (come lo spareggio al Granillo di Reggio Calabria tra Troina e Vibonese, giusto per fare un esempio) e si sono affermati come “coppia di assistenti” di grande affidabilità come dimostrato dalle numerose presenze insieme in serie D.



Fabrizio ed Antonio non solo condividono da più di 12 anni la passione per l’arbitraggio, ma sono colleghi anche fuori dal rettangolo verde. Fabrizio Ricciardi infatti è Avvocato e Responsabile della Protezione Dati presso la Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus; nella stessa azienda Antonio Vitale si occupa di grafica e comunicazione e divide le sue giornate svolgendo anche il ruolo di giornalista e speaker nell’emittente radiofonica Radio Duomo di Senigallia.

I due atleti raggiungono tra i professionisti Marco Rossetti, altro Arbitro senigalliese, bancario impiegato del credito valtellinese, confermato in Serie C.

Il sogno di vedere arbitrare una partita di professionisti da una terna senigalliese potrebbe presto avverarsi.