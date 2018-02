Calciatore afferra l’arbitro per il collo e lo minaccia: «Ti spacco la testa», match sospeso

Il calciatore viene espulso, ma invece di lasciare il campo da gioco afferra l’arbitro per il collo e lo minaccia: «Ti spacco la testa». Il pomeriggio di follia si è consumato nel bel mezzo di una partita di calcio di terza categoria e il match è stato sospeso a dieci minuti dalla fine.

Candia, sabato 10 febbraio. Sul campo sportivo Don Orione i padroni di casa del Candia Baraccola Aspio affrontano L’Aquila sotto la direzione arbitrale di un 38enne rumeno. Si gioca la 17ma giornata, la formazione di casa conduce per 3 a 2 e alla fine della partita mancano circa 10 minuti quando l’arbitro decide di punire il fallo commesso da un giocatore della squadra ospite con una espulsione. A ricevere il secondo cartellino giallo è un 32enne, anch’egli rumeno, che non la manda giù e afferra l’arbitro per il collo stringendo forte. Il direttore di gara decide a quel punto di sospendere la partita e il giocatore passa alle minacce verbali esplicite: «Ti spacco la testa».

Il 38enne, dolorante al collo, decide quindi di sottoporsi a degli accertamenti all’ospedale di Torrette dove viene refertato con una settimana di prognosi.