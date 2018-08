Arbitri, iniziata la preparazione atletica: ad ottobre i nuovi corsi

E’ iniziata giovedì 16 agosto la preparazione atletica precampionato degli arbitri di calcio della sezione di Jesi. I fischietti jesini si sono ritrovati al Polisportivo Cardinaletti e per le prossime 4 settimane si alleneranno dal lunedì al venerdì con carichi di allenamento via Crescenti. Dall’arbitro dei giovanissimi fino ai nazionali, più di 50 ragazzi hanno avviato la stagione calcistica allenandosi con serietà e impegno, anche perché al termine del periodo di preparazione saranno tutti sottoposti ai test atletici, il cui mancato superamento prevede il fermo tecnico. Il responsabile della preparazione Filippo Giaccaglia, arbitro di Serie D, ha impartito le norme comportamentali della stagione, mentre il preparatore atletico Giovanni Galeazzi ha ricordato l’importanza di una partecipazione costante alle sedute di allenamento.

Il Presidente della sezione jesina, Riccardo Piccioni, insistendo sull’importanza di questa fase di preparazione, si è detto molto soddisfatto della partecipazione: “Vedere più di 50 ragazzi avviare la preparazione atletica il giorno dopo Ferragosto è un segnale davvero impressionante della serietà e della passione con le quali gli arbitri si preparano ad affrontare una nuova e impegnativa stagione agonistica. I miei ragazzi anche per questo meritano rispetto e incoraggiamento e oggi hanno dato un segnale importante a tutte le componenti del gioco del calcio”. Infine il Presidente Piccioni esibisce un dato quantitativo assai interessante: “Stiamo riscontrando un numero crescente di iscrizioni ai nostri corsi per diventare arbitri di calcio e di calcio a 5, segno evidente che finalmente si è compreso che la pratica arbitrale è uno sport a 360 gradi”. Ricordiamo che ad ottobre inizierà un nuovo Corso (completamente gratuito) per diventare arbitri di calcio della Figc. Gli interessati possono scrivere a jesi@aia-figc.it o contattare il n. 3470355926