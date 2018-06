Aerdorica, approvato il bilancio della società

Questa mattina l'assemblea dei soci di Aerdorica ha approvato il bilancio della società. «Questo atto - spiega la vicepresidente Anna Casini - è un tassello fondamentale per il percorso di risanamento della società che questa giunta ha avviato e che darà un futuro ad una infrastruttura che noi consideriamo strategica per la nostra regione. Importante e strutturata la relazione dell'amministratore unico, che lascia intravedere prospettive positive per lo scalo. Restiamo in attesa della decisione della Commissione europea in merito al prestito».