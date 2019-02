Raggiunti 500mila euro in 2 giorni, Lorenzo ha una possibilità: ma la campagna continua

Raggiunti 500mila euro di donazioni in appena 2 giorni in favore di Lorenzo Farinelli, il medico e attore anconetano malato di tumore, per cui gli amici hanno lanciato una campagna su www.salviamolo.it per raccogliere i fondi necessari per andare a curarsi all’estero. Ma non è finita. Forse è ancora troppo presto per esultare perché 500mila euro sono sempre stati e restano una cifra indicativa perché le sole cure sperimentali a cui dovrebbe sottoporsi Lorenzo costano centinaia di migliaia di dollari negli Stati Uniti. Inoltre, anche quei soldi dovessero bastare, continua la raccolta fondi da parte degli amici di Lollo e dello stesso medico anconetano malato di linfoma non-Hodgkin che, come ribadito fin dal principio dell’iniziativa, vogliono andare avanti per reperire quante più risorse possibili per aiutare non solo il medico dorico ma in generale la ricerca scientifica sul protocollo sperimentale chiamato “Car-T”.

Dunque il traguardo raggiunto tramite la piattaforma gofundme.com/salviamolo è solo una prima battaglia e gli organizzatori della campagna invitano tutti a continuare a fare del loro meglio per far sì che quella cifra diventi ancora più alta. I presupposti ci sono tutti perché, dopo il video appello di Lorenzo, in tantissimi, amici, conoscenti, sconosciuti e perfino vip della televisione e dello sport, hanno dimostrato di avere un cuore enorme.