Appello di Mastrovincenzo: «Ripartiremo ma prima seguiamo le regole»

Con l'emergenza Covid-19 che prende piede ormai in tutta la Regione, non tarda ad arrivare l'appello accorato del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo.

Lo fa rivolgendosi ai malati, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà economica, a coloro che non hanno una casa, ai tanti imprenditori che stanno subendo danni pesantissimi. «Inizia un'altra settimana all'insegna dell'emergenza sanitaria - dice il Presidente Mastrovincenzo - come istituzioni, a tutti i livelli, dovremo continuare a supportare il più possibile il lavoro eccezionale degli operatori sanitari, che non finiremo mai di ringraziare per quello che stanno facendo. Ai cittadini marchigiani rinnovo l'invito a rispettare le regole, che vuol dire innanzitutto rispettare se stessi e gli altri. In questo momento, il mio pensiero va ai malati, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà economica, a coloro che non hanno una casa, ai tanti imprenditori che stanno subendo danni pesantissimi. Sono convinto però che dopo questo periodo così difficile, il nostro Paese e le Marche, con la loro tenacia e forza di volontà sapranno rialzarsi e ripartire come hanno sempre fatto nei momenti più critici».