Lo staff del Sui di Marina Dorica raddoppia, ad Ancona apre un nuovo locale: il Mood Club

Lo staff del Sui di Marina Dorica raddoppia. Apre ad Ancona un nuovo locale notturno: il Mood Club. Inaugurazione sabato 24, quando si entrerà subito nel vivo di quello che sarà il trademark del nuovo spazio. Nuova location, nuovi contenuti, ma non sarà un capovolgimento, bensì un’evoluzione dell’ormai ex Naif.

«Entriamo ad Ancona con un secondo locale - spiega Alessandro Coen, direttore artistico del Sui Club e anima dei White Moon staff - perché crediamo che questa città abbia bisogno in primis di prodotti e situazioni interessanti. Il Mood sarà un nuovo contenitore di eventi: ogni sabato un prodotto diverso, il venerdì con serate adatte a pubblici di ogni genere».

Dunque ecco il Mood Club, situato al posto del Naif in via del Castellano 43. «Ma non sarà un cambio a 360 gradi del vecchio programma - specifica Coen - Si tratta più di un’evoluzione, con altri e nuovi gruppi e staff di animazione. Saremo infatti ancora in collaborazione con Franco Corelli (gestore del Naif, NdR), intensificando le proposte con nuovi prodotti». Sulla falsariga del Naif 2017, il Mood sarà contenitore dove troveranno spazio quasi esclusivamente gruppi della provincia di Ancona, oltre ad eventuali special guest. L’obiettivo finale? «La valorizzazione delle tante creatività del nostro territorio».