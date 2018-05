Aperitivi e cene internazionali in città, i locali aderenti ed i Paesi presenti

ANCONA - Partecipano all’evento bar, ristoranti, caffè riuniti sotto la sigla di “Food & Drink - Anima del Centro” – una rete di locali promossa da Confartigianato nell’ambito del più vasto progetto di marketing territoriale e di valorizzazione delle eccellenze “La Via Maestra”.

LOCALI ADERENTI E PAESI

A* Aperitivo

C* Cena

THAILANDIA - A* 31.12 Piazza del Plebiscito, 24 - tel. 366 463 4133

GERMANIA - A* /C* AMARILLO Piazza del Plebiscito, 19 - tel. 331 9908534

PERÙ - A* /C* ANGUÌ Banchina Nazario Sauro snc - Porto di Ancona - tel. 071 207 0726

UCRAINA - A* BARTES Piazza del Plebiscito, 23 - tel. 338 1474373

GERMANIA - A* /C* BONTÀ DELLE MARCHE Corso Mazzini, 96 - tel. 071 53985

ARGENTINA - A* CAFFÈ CANGIANI Viale della Vittoria, 56 - tel. 071 33811

FILIPPINE - A* CAFFÈ CORSO GARIBALDI 134 Corso Garibaldi, 134 - tel. 347 6704046

GRECIA - A* CAFFÈ GIORDANO Corso Mazzini, 53 - tel. 335 6778199

ARGENTINA - A* /C* CAFFÈ GIULIANI Corso Garibaldi, 3 - tel. 071 204885

SVEZIA - C* DO' VIZI Via XXIX settembre, 6 - tel. 071 9884974

LIBANO - A* /C* IL BUGIGATTOLO Via del traffico, 4 - tel. 071 994 6077

BRASILE - A* /C* IL PESCIOLINO Corso Mazzini, 30 - tel. 071 9715840

INGHILTERRA - A* /C* KING EDWARD Piazza del Plebiscito, 18 - tel. 071 205749

AUSTRIA - A* /C* LA DAMA CAFÈ BISTROT Piazza del Plebiscito, 3 - tel. 320 4047527

GRECIA - A* /C* LA BITTA Banchina Nazario Sauro snc - tel. 071 2072869

SPAGNA - A* /C* MORSI & SORSI Via Trieste, 39 - tel. 071 3580862

SPAGNA - A* OFFICINA 68 Corso Mazzini 19 - tel. 335 6868722

PERÙ - C* ONLY PIZZA & LOVE Piazza Diaz 3/a - tel. 071 2072766

SCOZIA - C* OSTERIA DEL PAPA Via Matteotti,17 - tel. 071 207 3764

BELGIO - A* /C* PASPARTÙ Via Oberdan, 7 - tel. 071 200889

BRASILE - A* /C* PIAZZA DIAZ 7 Piazza Diaz, 7 - tel. 071 2075133

CROAZIA - A* /C* PIZZE E DELIZIE Via Matteotti, 61 - tel. 329 1182985

GIAPPONE FUSION - A* PIZZERIA PAOLA Corso Mazzini, 160 - tel. 071 2074250

USA MEX-TEX - A* /C* RAVAL Piazza del Plebiscito, 54 - tel. 071 2320951

PORTOGALLO - A* /C* RAVALETTO Piazza del Plebiscito, 48 - tel. 071 2320951

FILIPPINE - A* /C* ROSA CREMERIA FOOD Corso Mazzini, 61 - tel. 071 203408

BELGIO - C* SEPOFA Via Marconi, 22 - tel. 338 5608006

MALESIA - A* WINE NOT? Lungomare Luigi Vanvitelli, 24/b - tel. 071 2074832

GIAPPONE - A* WOKAWAY Via San Biagio, 7 - tel. 349 2149145

GIAPPONE VEG - A* /C* ZAZIE Corso Mazzini, 79 - tel. 320 1181723

UNGHERIA C* ZENZERO Via Villa Franca, 6/8 - tel. 071 56166