Si alza dal letto e cade sul pavimento, anziano trovato a terra: era lì da diverse ore

Tenta di alzarsi dal letto e cade a terra, anziano resta bloccato sul pavimento di casa sua per un giorno e mezzo. E’ la disavventura che ha visto protagonista un uomo di 94 anni residente in via Piave, a pochi metri dell’incrocio con via Giannelli. L’allarme è scattato ieri sera quando i parenti del 94enne non sono riusciti a mettersi in contatto con lui, problema che si ripeteva dal giorno prima in effetti però i familiari non si erano allarmati anche perché l’uomo, nonostante l’età, è sempre stato autonomo e anche particolarmente attivo. Ieri sera, all’ennesima telefonata però hanno chiamato il 118. Sul posto i volontari dell’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, l’automedica e i vigili del fuoco.

In particolare i pompieri, per entrare nell’appartamento, hanno dovuto forzare una finestra e poi rimuovere la porta della camera da letto chiusa a chiave per poi raggiungere l’ultra90enne. L’uomo è stato trovato lì, dove era caduto dal giorno prima, con il femore rotto. molta preoccupazione per l’infortunato che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze e nn è in pericolo di vita.