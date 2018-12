Si ribalta col trattore e muore la vigilia di Natale

Tragedia a poche ore dal Natale quando un uomo si è ribaltato con un trattore ed è morto schiacciato dal suo stesso mezzo. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Montacuto, in un terreno nei pressi di via del Conero, lungo la strada per Portonovo. Erano circa le 17 quando lui, Romeo Bottegoni anconetano di 85 anni, stava lavorando su un terreno agricolo a bordo del mezzo. Ad un tratto il trattorino si è ribaltato e l’uomo è rimasto sotto il peso del trattore. Immediato l’allarme al 118, che ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Ma per lui ormai non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche la Polizia e i vigili del fuoco, che hanno utilizzato delle attrezzature specifiche per sollevare il trattore e recuperare il corpo senza vita dell’anziano.

