Esce all’alba e si perde, anziano trovato frastornato e con escoriazioni

Era uscito alle prime luci di ieri per una passeggiata, la polizia lo ha trovato alle 8 con delle escoriazioni. L’ansia per quello che potesse essere successo all’uomo di oltre novant’anni è fortunatamente durata poco: le lesioni sono subito risultate compatibili con una caduta accidentale.

L’anziano era uscito ore prima dalla sua abitazione nel quartiere delle Grazie e non aveva più saputo trovare la via del ritorno. La pattuglia delle volanti lo ha rintracciato in via Fano, era frastornato e nel giro di pochi minuti è intervenuto anche il personale del 118. I medici hanno subito ricondotto le escoriazioni a una caduta accidentale. L’anziano è quindi stato affidato all’assistenza della figlia.