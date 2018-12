Esce a passeggiare con il cane: scomparso un uomo di 82 anni

È uscito di casa per la consueta passeggiata con il cane ma non ha fatto più rientro a casa. Ore di ansia per la scomparsa di un anconetano di 82 anni di cui non si hanno più notizie da ieri. L'uomo si chiama Pietro Mozzicafreddo ed è uscito dalla sua abitazione di corso Carlo Alberto attorno alle 14.30. La passeggiata abituale in compagnia di Luna, la sua cagna, con la quale di solito arrivava a piede al parco Belvedere di Posatora, passando per via Scrima e piazzale Camerino. A casa lo attendevano per le 17.30.

Sulle prime, non vedendolo arrivare, hanno pensato a un ritardo ma poi, con il passare dei minuti, la preoccupazione è aumentata. Nella notte i famigliari hanno provato a cercarlo andando al parco Belvedere ma senza esito. Né lui, né il cane hanno risposto alle chiamate. La scomparsa è stata denunciata anche ai carabinieri che hanno avviato le ricerche. L'82enne vestiva con un giaccone di colore blu, un cappello grigio, pantaloni scuri e scarponcini scamosciati. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i carabinieri per fornire informazioni utili.