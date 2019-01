Dramma della solitudine, uomo trovato morto in casa

Di lui non si avevano più notizie da diversi giorni e sabato sono stati proprio i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L’uomo, un 85enne di Loreto, è stato trovato senza vita nel soggiorno dell’ abitazione nella quale viveva da solo.

Per entrare i militari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, visto che la porta dell’abitazione era chiusa a chiave. Su porte e finestre non risultano segni di effrazione, sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale. La morte sarebbe riconducibili a cause naturali.