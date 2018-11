Si accoltella alla pancia nella casa di riposo, è in gravissime condizioni

Ha preso un coltello e si è inferto tre fendenti all'addome. Allarme e soccorsi immediati all'Rsa di Montemarciano dove un uomo di 85 anni ha tentato il suicidio. L'uomo, vedovo, viveva da anni nella residenza protetta. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica della Croce Gialla di Falconara e un'ambulanza dell'Avis di Montemarciano.

Le ferite riportate sono superficiali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. L'85enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per le cure necessarie.