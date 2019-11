Cade lungo il corso, poi rimane steso a terra sotto la pioggia: paura per un anziano

ANCONA - Momenti di paura e apprensione quelli vissuti poco fa lungo corso Amendola, all'incrocio con via Orsi. Un anziano di 90 anni, forse a causa dell'asfalto scivoloso, è caduto a terra battendo il volto. L'uomo è rimasto immobile sotto la pioggia battente, ed è stato necessario l'intervento di alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.