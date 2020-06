Trasporto gratuito ai disabili: consegnato all'azienda speciale un nuovo furgoncino

OSIMO - Un nuovo Fiat Ducato corre sulle strade della solidarietà e dei Progetti del Cuore. Il furgoncino è stato consegnato il 10 giugno alla A.S.S.O, l'azienda speciale servizi Osimo, in piazza Boccolino, per poter garantire il servizio di trasporto sociale gratuito per gli anziani, i disabili e le persone in difficoltà.

«Sostenere le persone più fragili - ha detto Simone Pugnaloni, Sindaco di Osimo - è un nostro dovere. Siamo contenti di aver raccolto la sensibilità di numerosi imprenditori che hanno deciso di dare il loro contributo diventando protagonisti di un importante gesto di solidarietà e rafforzando anche quel senso di comunità che è da sempre un valore aggiunto della gente osimana».

«Siamo felici di aver conseguito un importante obiettivo - ha sottolineato Luigi Persiani, Presidente A.S.S.O. - e credo davvero che sia stato sancito un sodalizio speciale tra amministrazione pubblica e privati per il bene comune. La nostra azienda potrà continuare a svolgere il servizio di mobilità sociale avendo a disposizione un mezzo completamente attrezzato e garantito in maniera integrale». Infone Daniele Cataldo, responsabile istituzionale de I Progetti del Cuore ha concluso all'inaugurazione dicendo: «Un grazie immenso va a tutti coloro che ci hanno aiutato. Il nostro lavoro non si limita alla vendita di uno spazio pubblicitario, ma vuole andare oltre e regalare un sorriso e un servizio concreto a chi è un po’ meno fortunato di noi».