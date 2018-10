Anziani non autosufficienti, arriva il contributo mensile di 200 euro

C’è tempo fino al 5 novembre per presentare domanda per l’assegno di cura per anziani non autosufficienti, relativo al periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2019. Il contributo di 200 euro mensili è destinato alle persone anziane non autosufficienti, residenti e domiciliate nel Comune di Falconara, le cui famiglie abbiano attivato interventi di supporto assistenziale, gestiti direttamente dagli stessi familiari o con l’aiuto di assistenti privati, in possesso di regolare contratto di lavoro. «Riteniamo importante che vengano stanziati fondi per gli anziani non autosufficienti – afferma la vicesindaco Yasmin Al Diry, con delega alle Politiche sociali – perché siamo consapevoli della composizione demografica della nostra città e dal desiderio di ripagare il debito di gratitudine nei confronti di chi ha fatto Falconara, ovvero i nostri nonni.

È proprio per questo che da aprile 2018 è nato lo sportello Informanziani, che può essere un utile riferimento anche per accedere a tale bando». Lo sportello, attivo al Centro Pergoli, è aperto il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 15.30. Per richiedere l’assegno di cura occorre avere una serie di requisiti alla data di scadenza dell’avviso, come aver compiuto 65 anni di età, essere residente e domiciliato a Falconara, essere in possesso della certificazione di invalidità al 100 per cento e usufruire dell’indennità di accompagnamento. Se l’intervento assistenziale è svolto con l’aiuto di assistenti familiari privati, questi devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro e devono iscriversi, entro sei mesi dalla concessione del beneficio, nell’Elenco regionale degli assistenti familiari gestito dai Centri per l’Impiego e la Formazione. Il contributo non è cumulabile con l’assegno riconosciuto dal progetto Home Care Premium, con il servizio Sad per non autosufficienti, con il contributo riconosciuto a disabili gravissimi previsto dal Decreto ministeriale 29 settembre 2016. Entro il 5 novembre le domande possono essere consegnate a mano al front office della sede comunale di piazza del Municipio 1 (orari di apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30), oppure inviate via pec all’indirizzocomune.falconara.protocollo@ emarche.it, o ancora spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di piazza del Municipio 1. Sulla base dei requisiti verrà stilata una graduatoria valida per tutto il 2019 e i contributi di 200 euro mensili verranno erogati entro i limiti delle risorse disponibili previo effettivo finanziamento da parte della Regione Marche, dopo la visita domiciliare dell’assistente sociale comunale.