"Nessuno resta solo", la cooperativa Amore e Vita contro la solitudine degli anziani

L’accoglienza di persone Anziane nella parrocchia Cristo Divino Lavoratore di piazzale Camerino ad Ancona è iniziata il 9 dicembre 1996, sotto il nome della cooperativa Papa Giovanni XXIII. Dopo 8 anni di attività è subentrata la cooperativa Amore e Vita, piccola, ma familiare e risparmiosa. La sfida è non lasciare nessun anziano solo a casa. La solitudine è “una cattiva compagnia”: si pensa sempre a chi non c’è più, ai problemi di salute, non c’ è nessuno che ti faccia sorridere e che accetti gli sfoghi nei momenti difficili, nessuno che ti aiuti a fare qualcosa. I figli sono impegnati nel lavoro, i nipoti nello studio... quindi bisogna trovare un rimedio altrove.

La soluzione migliore sono gli anziani stessi, quando qualcuno provvede ad organizzare la loro vita di tutti i giorni. Sensibili a questa tematica, la cooperativa Amore e Vita propone:

Accoglienza Week end: sabato e domenica o solo una delle due giornate, al costo di € 50 al giorno (colazione, pranzo e cena comprese), per dare alle famiglie la possibilità di trascorrere il week end secondo i propri desideri, lasciando al sicuro i propri cari. Circolo “ Amore e Vita”: per Anziani autonomi che amano la compagnia e conservare attive tutte le capacità intellettive e manuali. Dalle ore 8 alle 16, al costo di € 200 al mese (esclusi i pasti). Ginnastica, teatro, musica, lavori artigianali, attività culinaria, preghiera, servizio parrucchieria e pedicure, uscite settimanali e una cucina ben curata. Diurno “ Amore e Vita”: Ospitiamo anziani semi-autonomi dalle ore 8 alle 16, al costo di € 300 al mese (esclusi i pasti). Il centro offre un servizio di parrucchieria e pedicure, la giornata è animata con lavori artigianali, rimembranze culinarie, canto e attività fisica: ogni ospite ha un percorso personalizzato. Diurno “ Bruno Camillucci”: Dalle ore 9 alle ore 18 il diurno accoglie anziani semiautonomi o con patologie senili, seguiti giornalmente da 2 psicologhe che garantiscono il percorso di riabilitazione degli ospiti. Il costo è di € 550 al mese . I locali sono stati donati dalla Confartigianato di Ancona, a ricordo dei 60 anni di attività e l’arredo, modernissimo e briosamente colorato, è stato realizzato con il contributo determinante della Cariverona.

Nel costo dei servizi del Circolo, del Diurno Amore e Vita e del Camillucci sono compresi i trasporti da casa ai centri, mentre i pasti giornalieri (€ 6,50) ne sono esclusi.Sostieni la nostra sfida, DONA il tuo 5x1000 alla cooperativa Amore e Vita. Con noi NESSUNO RESTA SOLO.

Per info

Sito: www.amoreevita.it

Mail: amorevita2008@libero.it

Segreteria: 071.43930

Boria Carla ( Circolo e week end): 334.8639806

D.ssa Scarpini Annalisa (Camillucci): 338.541676

5X1000: Codice Fiscale 02210220428