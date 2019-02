Entra in casa di due anziani con un coltello: «Mi inseguono per uccidermi»

Ha lasciato l’auto a bordo strada, ha superato un campo coltivato e poi si è introdotto in casa di due anziani coniugi. Era armato di coltello ma non ha minacciato i padroni di casa. Anzi, il 54enne protagonista di questo episodio ha chiesto loro aiuto. Asseriva di essere inseguito da persone che lo volevano uccidere e chiedeva un rifugio. Tutto è successo nella tarda serata di ieri in località Borgo Tufico.

In realtà non c’era nessuno e i fantomatici inseguitori erano solo nella sua testa. Ci hanno pensato i carabinieri del Norm di Fabriano e delle stazioni di Genga e Cerreto d’Esi a occuparsi di lui. Lo hanno tranquillizzato e avvicinato. Poi lo hanno convito a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano per accertamenti medici.