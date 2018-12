Nonne a terra, doppio intervento dei soccorritori in due appartamenti vicini

Due anziane di 87 e 89 anni. Vicine di casa e lo stesso destino di una caduta in casa per le quali è stato necessario l'intervento di 118 e vigili del fuoco. È accaduto ieri sera agli Archi. I soccorsi si sono concentrati ai civici 39 e 41. Nel primo caso un'89enne è caduta a terra attorno ale 16.30. Essendo da sola e non riuscendosi ad alzare ha cercato, strisciando, di raggiungere il telefono. Ci è riuscita diverse ore dopo tanto che vigili del fuoco e Croce Rossa di Ancona sono intervenuti circa mezz'ora dopo la mezzanotte. I pompieri sono saliti con l'autoscala fino alla persiane e hanno forzato la finestra. La donna stava bene e ha rifiutato il ricovero. È stata aiutata a rialzarsi e a rimettersi a letto.

All'altro civico, invece, l'anziana di 87 anni era scivolata in cucina mentre stava lavando i piatti. La donna si è trascinata fino al telefono per avvisare i parenti che, a loro volta, hanno dato l'allarme. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla di Falconara. I soccorritori, dopo l'apertura porte operata dai pompieri, hanno preso in cura l'anziana che, non avendo riportato fortunatamente ferite, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette più per precauzione che per reale necessità.