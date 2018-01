Anziane abbandonate nella sporcizia e senza riscaldamento, scatta la denuncia

Era uscita per delle commissioni, lascando la madre 73enne e la suocera 95enne chiuse da sole nella stanza di una casa fatiscente. Sono state le stesse anziane a chiedere aiuto dalla finestra dell’abitazione di via Podgora e quando i soccorritori sono arrivati nell’appartamento hanno fatto luce su una situazione di disagio: niente riscaldamenti, sporcizia in giro e perfino urina sul pavimento. La donna, una 47enne, rischia ora una denuncia. A raccogliere le grida d’aiuto delle anziane, intorno alle 12,30 di oggi, sono stati alcuni passanti e una maestra delle vicine scuole elementari. Nel giro di pochi minuti in via Podgora sono arrivate due pattuglie della squadra Volanti insieme all’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e la polizia scientifica. Agenti, medici e volontari hanno trovato le nonnine chiuse in una stanza dell’appartamento al terzo piano, spaventate e in preda al freddo. Infatti una volta arrivate al Pronto Soccorso, i medici hanno riscontrato una condizioni di disidratazione, ansia e stato di choc psicologico.

Un caso da aprrofondire con indagini minuziose. Ecco perché il caso, nel giro di poche ore, è passato agli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal cao Carlo Pinto (in foto) e al suo vice di fresca nomina il vicecapo Michele Morra. Sono stati proprio gli inquirenti diretti da loro a ricostruire i fatti. Nessun sequestro di persona perché la 47enne, in buona fede, ha chiuso le donne a chiave per paura potessero prendere iniziative in casa pericolose sia per gli altri familiari che per loro stesse Tutt'altro discorso per le condizioni dell’abitazione, oltre il limite della decenza, tanto da richiedere la raccolta di testimonianze fotografiche da parte del reparto Scientifico. Tutto materiale per il fascicolo che gli inquirenti invieranno alla Procura di Ancona, facendo scattare una denuncia a carico della 47enne. Saranno poi i magistrati a decidere se aprire un fascicolo di indagine con le ipotesi di reato che, a questo punto, possono essere maltrattamenti in famiglia, violenza privata o entrambe le accuse.

