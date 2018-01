Incidente, giovane sullo scooter investe un'anziana

Paura nel pomeriggio a via Isonzo quando uno scooter guidato da un 15enne anconetano ha travolto una donna di circa 80 anni all’altezza del civico 120. L’anziana è stata portata al pronto soccorso in codice di media gravità mentre il ragazzo è stato accompagnato sempre a Torrette, in codice verde, per accertamenti. L’investimento è avvenuto intorno alle 17,30 e la dinamica è al vaglio della polizia municipale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla insieme all’automedica e a un mezzo del 118 con a bordo il rianimatore. I volontari hanno accompagnato il giovane a Torrette, stesso itinerario per la donna portata in ospedale dal mezzo del 118 in condizioni di media gravità. Non corre pericolo di vita.