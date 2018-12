Trovata in casa senza vita, era morta da giorni

Alcuni amici e vicini di casa non avevano più saputo niente di lei da giorni e, siccome lei viveva da sola, hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri sono entrati in casa forzando la porta con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato il corpo a terra. Il tragico ritrovamento è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15,30 in via San Rocco a Castelcolonna nel Comune di Trecastelli.

Secondo una prima ispezione, la donna, un’80enne, sarebbe morta da giorni per cause naturali. Dunque nessun giallo e nessuna ipotesi di reato per la Procura di Ancona, il cui pm ha già disposto la restituzione della salma ai familiari dell’anziana.