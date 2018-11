Donna trovata morta in casa, il corpo era senza vita da settimane

Da giorni non se ne avevano notizie. Finché un parente, che vive in un'altra regione, ne cercarla senza riuscirvi, si è preoccupato ed ha avvisato le forze dell'ordine. Sono stati i vigili del fuoco di Osimo a fare la macabra scoperto in un appartamento di via Stegher a Loreto. Attorno alle 17.30 di ieri sono entrati e hanno trovato un donna di 70 anni a terra priva di vita.

Subito sono stati chiamati 118 e forze dell'ordine. Secondo il medico legale si tratta di una morte per cause naturale che sarebbe avvenuto almeno due settimane fa. Nessuno se ne era accorto. La donna viveva da sola. Non era sposata e non aveva figli. L'unico parente, il fratello, vive in Veneto.