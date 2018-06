Anziana cade in casa, il 113 le tiene compagnia al telefono prima dei soccorsi

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 giugno, i poliziotti delle Volanti sono intervenute in questa via Brecce Bianche in aiuto a una signora di 87 anni caduta accidentalmente in bagno. La donna è riuscita a chiamare il 113 che ha avvertito vigili del fuoco e 118 e ha tenuto compagnia al telefono alla donna in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Durante questo lasso di tempo l'operatore della centrale 113 ha intrattenuto l'anziana rassicurandola e parlandole dei figli, distraendola per evitare che il panico potesse prendere il sopravvento. Solo quando ha sentito che i poliziotti erano in casa ha terminato la conversazione. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. I famigliari, poi avvisati, l'hanno raggiunta là.