Anziana cade e si rompe il femore, soccorsa dopo due giorni

Caduta in casa si è rotta il femore. Lì, a terra, è rimasta per oltre due giorni senza che nessuno se ne accorgesse. Sono stati i parenti, visto che la donna non rispondeva al telefono, ad allarmarsi e a chiamare i soccorsi. L'intervento è avvenuto ieri, sabato 19 maggio, attorno alle 21,30 in un appartamento di via Castelfidardo. Sul posto c'erano anche le badanti della donna che però non avevano le chiavi di casa.

Ad aprire sono stati i vigili del fuoco che si sono arrampicati e sono entrati dalla porta del balcone trovando la donna riversa a terra. Viva, anche se provata, l'anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai volontari della Croce Gialla di Ancona che l'hanno accompagnata al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.