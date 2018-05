Riparte il piano antibuche, il Comune controlla i lavori effettuati nei cantieri

Mentre proseguono i controlli da parte dell’Amministrazione sui lavori degli appalti per la manutenzione delle strade eseguiti da ditte incaricate dal Comune, secondo le prescrizioni di capitolato e infine con i collaudi delle opere realizzati dalle imprese, ripartono grazie alle favorevoli condizioni meteo gli interventi in città. In programma oltre sei milioni di lavori stradali, dei quali circa la metà già approvati e finanziati. Progetti approvati finanziati e gran parte dei quali già appaltati: zona Stazione bypass, via Maratta, via Palestro, via Marsala, via Leopardi, Brecce Bianche (zona università) Flaminia, zona Palombina, Bramante, via Grazie, via Novelli, via Nenni, Trionfi, Metauro e Tenna, Zuccari, Palombare, via Bersaglieri D'Italia Inoltre si aggiungono manutenzione strade e manufatti stradali in via Monteferro e via della Ferrovia.

Approvato il progetto e finanziato via delle Grotte. Previsti interventi anche in via Mattei, via Filzi, via Antinori, Poggio, Gallignano, Paterno, Saline, via Santa Margherita. Dopo il rinnovo della rete idrica prevista a settembre 2018 con lavori di Multiservizi, si interverrà con l'asfaltatura anche in via Corridoni e via Toti. Dato il piano di lavoro entrano nel programma successivo delle asfaltature le seguenti strade: via Alpi alta, via Lambro, via Cervi, asse Nord Sud, via Fabriano via Rossi, via Caduti del Lavoro in parte, via del Conero, via Sacripanti, via Sparapani, via Cristoforo Colombo, via Paolucci, via Fano, via del Carmine, via Ostra, Largo Belvedere, via Grotte, via Marsigliani, via della Pergola, via Isonzo, via Tiziano, via Michelangelo, via della Grancia, via Scrima, via Recanati via Barcaglione, via Montegrappa, via XXV Aprile, via Gervasoni e via Rismondo.

Per quanto riguarda i lavori quelli già effettuati, nei lavori del Viale della Vittoria il collaudatore incaricato dal Comune, Prof. Ing. Maurizio Bocci della UNIVPM, ha riscontrato carenze nella esecuzione del tappetino di finitura dovute ad una insufficiente compattazione mentre per le restanti lavorazioni e caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali risulta tutto normale. Seppure le anomalie siano state riscontrate a tratti e non su tutta la superficie - poichè sarebbero più estese le parti da rifare rispetto a quelle da conservare -, il collaudatore ha prescritto alla ditta appaltatrice il completo rifacimento del tappetino con la sola eccezione del tratto tra via Orsi a via Giannelli sulla carreggiata in direzione Piazza Cavour. Naturalmente con costi e oneri a carico della ditta.

Inoltre riguardo alla chiusura degli scavi operati da OPEN FIBER si informa la cittadinanza che quelle che oggi sono visibili non sono le asfaltature definitive. La procedura è la seguente: prima viene chiuso lo scavo con misto cementato colorato e poi dopo 12 mesi o anche prima se il riempimento si è stabilizzato viene rifatto il tappetino per circa 100 -150 cm di larghezza e 3-4 cm di spessore previa fresatura dello stesso spessore; in questi giorni si inizierà la sistemazione definitiva degli scavi in via Vallemiano via Paolucci, via Veneto , via Torresi, via Fano, via Gervasoni, via Gentiloni, via Angelini. Saranno comunicate le vie successivamente interessate.

Da ricordare che con la stesura della fibra ottica, nonostante qualche disagio alla circolazione dovuto ai cantieri sulle strade cittadine, entro l’anno Ancona sarà una città cablata sino ai contatori della energia elettrica e quindi pressocchè sino a casa di ciascuno.