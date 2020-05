Operazione "Hawk", sequestrati immobili per oltre 450mila euro: nei guai un 60enne

ANCONA - Quattro appartamenti e un negozio, tutti a Falconara, sono stati sequestrati durante l'operazione 'Hawk' dai finanzieri del Gico in forza al nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona. Nei guai un 60enne italiano di origine rom.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riporta l'Adnkronos l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, in 20 anni è stato denunciato e in alcuni casi condannato per una serie di reati che vanno dal furto alla ricettazione fino, più di recentemente, al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno riguardato anche il suo nucleo familiare costituito da otto persone e hanno permesso alla Procura della Repubblica di Ancona di ordinare il sequestro di quattro immobili formalmente intestati ai figli, per un valore stimato sui 450mila euro. Secondo quanto emerso dall'attività investigativa, infatti, l'acquisto da parte dei suoi familiari degli appartamenti e del negozio ora sequestrati, sarebbe avvenuto in un periodo di 14 anni con i soldi ricavati dalle numerose attività illecite del capofamiglia considerato che, in ogni caso, la ricchezza manifestata non abbia trovato agli occhi dei finanzieri alcuna giustificazione plausibile nelle fonti di reddito lecite dichiarate.